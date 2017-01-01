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    В «Укрзалізниці» порахували втрачені на окупованому Донбасі вагони

    • Сьогодні, 20:34
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    У бойовиків залишилося 29 тисяч вантажних і 520 пасажирських вагонів «Укрзалізниці»

     «Укрзалізниця» втратила на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей 226 тепловозів і 68 електровозів

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на відповідь на запит до департаменту інформаційної політики та зв'язків з громадськістю «Укрзалізниці».

    Також на Донбасі залишилося 49 дизель-секцій, 94 електросекції, 29 тисяч вантажних вагонів і 520 пасажирських вагонів.

    За інформацією, наданою регіональною філією «Донецька залізниця», втрати перевізника, пов'язані з тимчасовим блокуванням руху поїздів, станом на 13 березня становили приблизно 164 млн грн.

    Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення через загострення ситуації в зоні АТО та захоплення українських підприємств.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає шість додаткових потягів до великодніх свят.

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