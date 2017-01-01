В уряді назвали причину аварії на шахті «Степова» у Львівській області

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Шахта «Степова»

Проблема відсутності дозвільної документації є і на іншій шахті «Львіввугілля» - Червоноградської, зазначив Зубко

Причинами аварії на шахті «Степова» у Львівській області стали невідповідність роботи системи безпеки і відсутність дозвільної документації на виконання небезпечних робіт.

Про це заявив Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко під час брифінгу, передає прес-центр Кабміну.

«Ми детально проаналізували роботу шахти «Степова», починаючи з 25 лютого 2017 року, і визначили головні причини трагедії. Це: невідповідність роботи системи безпеки УТАС; недотримання норм провітрювання в шахті; відсутність дозвільної документації на виконання небезпечних робіт, термін якої був припинений ще 14.11.2016 року. Ці висновки будуть вказані в рекомендаціях з перевірки всіх шахт України і розглянуті на найближчому засіданні уряду», - повідомив Зубко.

Він також зазначив, що проблема відсутності дозвільної документації є і на іншій шахті «Львіввугілля» - Червоноградської.

За словами віце-прем'єра, буде створена окрема робоча група з фахівців як комісії, так і експертів інститутів для перевірки можливостей роботи систем УТАС на інших шахтах вугільної галузі України.

Серед інших причин трагедії він назвав: підвищений рівень метану в шахті, невідповідність кабельної продукції технічним вимогам, проведення не в повному обсязі інструктажу і навчання персоналу, а також питання фінансування шахти «Степова», зокрема блокування рахунків.

Віце-прем'єр-міністр зазначив, що вже здійснені всі виплати сім'ям загиблих і постраждалим.

«З Державного резервного фонду виплачено грошові кошти в розмірі 5 млн 725 тис. Грн, з Фонду соціального страхування - 1,9 млн, а також з місцевого бюджету», - зазначив Зубко.

Раніше повідомлялося, що із системи безпеки шахти «Степова» зникли дані про вибух.

Нагадаємо, 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За офіційними даними, на шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули, 23 госпіталізовано. За фактом вибуху на шахті «Степова» зареєстровано кримінальне провадження.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Директор шахти «Степова» Сергій Смеречанський попередньою причиною вибуху назвав спалах повітряно-метанової суміші.

3 березня уряд ухвалив рішення про створення спеціальної комісії з розслідування причин аварії на шахті «Степова». Комісію очолив Геннадій Зубко.