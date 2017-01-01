В уряді оцінили збитки від африканської чуми свиней

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Цьогоріч зафіксовано вже 47 випадків африканської чуми свиней

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа в інтерв'ю «Главкому» розповів, що якщо тенденція до розповсюдження зберігатиметься протягом найближчих років, втрати поголів’я до 2020 року перевищать 1,2 мільйона голів чи 4 мільярди гривень, а непрямі втрати зростуть на 5–7,5 мільярда гривень.

Він зауважив, що порівняно з минулими роками поширення африканської чуми зростає.

«У 2012 році ми мали один випадок. В 2014-му – 16, в 2015-му – 40, в 2016-му – 91. Цьогоріч зафіксовано вже 47 випадків. Тобто поки що відбувається поширення», - заявив Лапа.

За його словами, враховуючи динаміку поширення захворювання впродовж 2014–2016 років та здатність вірусу АЧС за короткий проміжок часу поширюватися на значні території, у 2017 році можна очікувати близько 200 випадків захворювання.

«А якщо тенденція до розповсюдження зберігатиметься протягом найближчих років, втрати поголів’я до 2020 року перевищать 1,2 мільйона голів чи 4 мільярди гривень, а непрямі втрати зростуть на 5–7,5 мільярда гривень», - зазначив голова Держпродспоживслужби.

Лапа пояснив, чому у деяких регіонах випадків АЧС багато, а в деяких її немає.

«Є три основних джерела поширення АЧС. Перше – дика фауна. Якщо не брати до уваги 2012 рік, коли АЧС була занесена нам із м’ясною продукцією, то надалі, в 2014 році, в північних та східних областях України вона з дикої фауни перекинулась на свійських свиней. Це відбувається або через людину, або через те, що впольованого дикого кабана не відправляли на дослідження, а потім рештки згодовували свійським свиням. Друге джерело захворювання – це перевезення свиней. Якщо хвора свиня перевозиться з одного району в інший, то з’являється ще один неблагополучний пункт. І третій вектор – це перенесення з м’ясною продукцією. Якщо з тих чи інших причин не відбулось на 100% вилучення зараженої свинини, м’ясо піддавалось невисокій температурній обробці (в’ялення, копчення чи соління) і рештки продуктів харчування потім були згодовані свиням, вони можуть заразитися. Бо вірус переноситься в м’ясній продукції і може «спрацювати» і через півроку», - підкреслив голова Держпродспоживслужби.