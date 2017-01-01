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    В уряді озвучили умови для підвищення пенсій з 1 жовтня

    • Сьогодні, 12:16
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    Очільник уряду сподівається, що парламентарі до 15 липня проголосують законопроект, який реформує пенсійну систему

    Верховна Рада може ухвалити законопроект щодо проведення пенсійної реформи у липні, що відкриє шлях до підвищення пенсій.

    Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє «РБК-Україна».

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    Він пояснив, що ця реформа повинна містити норми щодо справедливості нарахування виплат, їхнього підвищення та ліквідації дефіциту Пенсійного фонду.

    «Я переконаний, що за наявності підтримки в українському парламенті у 226 голосів ми можемо ще до завершення цієї сесії, до 15 липня, проголосувати за основу і в цілому законопроект і з 1 жовтня в Україні всім підняти пенсію», - наголосив Гройсман. 

    Як повідомлялося, Гройсман запевняє, що 12 млрд гривень Януковича надійдуть у бюджет до липня.

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