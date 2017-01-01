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    В уряді підрахували: на житло для переселенців потрібно $5 млрд

    • Сьогодні, 16:55
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    Переселенцям потрібне житло
    Переселенцям потрібне житло

    Георгій Тука повідомив, що забезпечення житлом потребує приблизно 500 тис. сімей переселенців

    Для забезпечення житлом 500 тис. сімей вимушених переселенців знадобиться 5 млрд доларів. Про це під час конференції повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

    «За даними, якими я оперую, в Мінсоцполітики зареєстровано вимушених переселенців більше 1 млн. Далеко не всі, хто зареєструвалися як вимушені переселенці, реально такими є... частина з них все-таки живе на неконтрольованій території. Якщо скоротити загальну кількість переселенців до півтора мільйона, а кількість осіб у сім'ї до трьох осіб, то приблизно 500 тис. сімей. Ось їх треба забезпечити житлом», – сказав він.

    Тука зазначив, що «за скромними підрахунками, загальна сума на рішення даної проблеми – 5 млрд дол.».

    Нагадаємо, станом на початок травня 2017 року на обліку перебувало близько 1,1 млн переселенців.

    Джерело: УНН

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