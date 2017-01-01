В уряді розповіли, коли буде монетизація усіх пільг

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Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко

Зараз Міністерство соціальної політики займається розробкою моделі монетизації усіх видів пільг

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко сподівається, що модель монетизації усіх видів пільг буде розроблена до кінця 2017 року. Про це він заявив під час «прямої лінії» на KP.UA, повідомляє прес-служба віце-прем’єра.

«У програмі діяльності уряду на 2017 рік у нас зафіксований перехід до монетизації пільг. Зараз цим займається Міністерство соціальної політики. І я сподіваюся, що до кінця року ми будемо мати модель монетизації всіх пільг в Україні», - сказав Розенко.

Він зауважив, що протягом двох останніх років уряд вже зробив низку серйозних кроків щодо переходу до монетизації пільг. «У нас вже є пільги, які видаються в монетизованій формі. Так, наприклад, це пільги на придбання твердого палива», - зазначив Розенко.

Віце-прем’єр також наголосив, що на сьогодні повністю ліквідована система пільг для чиновників. «За два роки, внаслідок ревізії пільг у нас знизилась кількість пільговиків, ми позбавили пільг тих людей, які насправді їх не потребують. Насамперед, це стосується пільг для колосальної кількості чиновників. Ми позбавили усіх пільг прокурорів, суддів, народних депутатів, міністрів, держслужбовців тощо», - підкреслив Розенко.

Щодо монетизації субсидій Розенко зазначив, що після завершення опалювального сезону уряд запропонує схему розрахунків із підприємствами - надавачами послуг. Монетизація субсидій безпосередньо людям, за його словами, ускладнить процедуру надання субсидій. «Ми всі прекрасно розуміємо, що для сільської місцевості навіть відкрити картку в установі банку надзвичайно складно. Тому при тому, що у нас сьогодні 7,5 млн субсидіантів, це принесе лише додаткові незручності», - сказав він.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що монетизацію субсидій можна буде здійснити не раніше наступних 4-5 років, якщо кількість субсидіантів зменшиться.

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