В уряді розповіли про результати торгової блокади Донбасу

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Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів з ОРДЛО

У міністерстві зазначили, що торговельна блокада Донбасу не зупинила економічного зростання в Україні

Торгова блокада Донбасу негативно позначилася на показниках промислового виробництва, але все ж не змогла зупинити тенденцію економічного зростання в Україні, який в першому кварталі 2017 року становить 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Новим випробуванням 2017 року стало припинення переміщення вантажів через лінію дотику залізничними і автомобільними шляхами в межах Донецької та Луганської областей, що позначилося на незначному скороченні у порівнянні з четвертим кварталом 2016 року реального ВВП. Проте загалом новий виклик не зупинив розпочате економічне зростання, реальний ВВП у першому кварталі 2017 року до першого кварталу 2016 збільшився на 2,4%», - йдеться в повідомленні.

Причому, за оцінкою Мінекономрозвитку, зростання було збережено завдяки активізації діяльності в сфері послуг, незважаючи на негативну динаміку ключових виробничих галузей - сільського господарства та промисловості.

Як відомо, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції. У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією зіткнення підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами. За оцінками уряду, блокада буде коштувати Україні 1% ВВП економічного зростання в 2017 році.

Довідка:

За даними Держстату, в річному вираженні – у порівнянні з першим кварталом 2016 року ВВП України в першому кварталі 2017 року зріс на 2,4%. Порівняно з IV кварталом 2016 року ВВП України в першому кварталі 2017 року знизився на 0,3%. За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%, в 2019 році – на рівні 4%. Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.