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    В уряді у середу оголосять рішення щодо Одеського припортового заводу

    • Вчора, 17:13
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    Завтра до обіду будуть зроблені економіко-фінансові розрахунки і буде прийнято рішення

    Рішення щодо подальшої роботи ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) може бути ухвалене вже у середу, 28 грудня.

    Про це на підсумковій прес-конференції сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

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    «Три дні тому була проведена нарада під моїм головуванням щодо ОПЗ, де були залучені відповідні міністерства та НАК «Нафтогаз України». Завтра до обіду будуть зроблені економіко-фінансові розрахунки і буде прийнято рішення. Тут буде відігравати роль і безпека, я б навіть сказав - і безпека, і економіка», - сказав Кубів.

    Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що рішення про подальшу долю ОПЗ може бути ухвалене до кінця поточного тижня.

    Раніше Фонд держмайна пояснив причини непродажу ОПЗ та шістьох обленерго.

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