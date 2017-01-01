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    В уряді вирішать, як забезпечити новими паспортами жителів окупованого Донбасу

    • Сьогодні, 05:14
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    Наступного тижня відбудеться нарада з залученням прикордонників

    Наступного тижня відбудеться закрита нарада щодо забезпечення жителів окупованої частини Донбасу біометричними паспортами.

    Про це повідомив заступник міністра з питань окупованих територій і ВПЛ України Георгій Лою під час виступу на міжнародній конференції «Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни».

    «У мене вчора була зустріч у Міністерстві закордонних справ щодо забезпечення біометричними паспортами жителів тимчасово не контрольованих територій і Криму. Наступного тижня у нас буде нарада з залученням прикордонників», - сказав він.

    Тука також зазначив, що на цій нараді буде розглянуто питання спрощеної процедури вступу абітурієнтів з неконтрольованої території у вищі навчальні заклади України.

    Нагадаємо, безвізовий режим між Україною та Європейським союзом набуде чинності в ніч з 10 на 11 червня.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписання Президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

    11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

    Читайте матеріал «Главкома» Безвізовий режим: як це працюватиме

    Також читайте: Костянтин Єлісєєв: Після надання безвізу Євросоюз одразу поставить нас на моніторинг

    Джерело: Укрінформ

    безвізовий режим ЄС Євросоюз
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