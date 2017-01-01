В уряді вирішать, як забезпечити новими паспортами жителів окупованого Донбасу

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Наступного тижня відбудеться нарада з залученням прикордонників

Наступного тижня відбудеться закрита нарада щодо забезпечення жителів окупованої частини Донбасу біометричними паспортами.

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Про це повідомив заступник міністра з питань окупованих територій і ВПЛ України Георгій Лою під час виступу на міжнародній конференціїРеінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни

«У мене вчора була зустріч у Міністерстві закордонних справ щодо забезпечення біометричними паспортами жителів тимчасово не контрольованих територій і Криму. Наступного тижня у нас буде нарада з залученням прикордонників», - сказав він.

Тука також зазначив, що на цій нараді буде розглянуто питання спрощеної процедури вступу абітурієнтів з неконтрольованої території у вищі навчальні заклади України.

Нагадаємо, безвізовий режим між Україною та Європейським союзом набуде чинності в ніч з 10 на 11 червня.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписання Президентом Європейського Парламенту Антоніо Таяні та представником Мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

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Джерело: Укрінформ