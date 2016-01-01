В уряді затвердили підвищення тарифів «Укрзалізниці»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бальчун розраховує, що дискусії навколо фінплану підприємства будуть завершені на цьому тижні

Тарифний комітет Міністерства інфраструктури затвердив підвищення тарифів, запропоноване публічним акціонерним товариством «Укрзалізниця».

Про це на підсумковій прес-конференції повідомив керівник ПАТ Войцех Бальчун.

«Тарифний комітет затвердив підвищення тарифів», - сказав він.

Бальчун додав, що розраховує, що дискусії навколо фінплану будуть завершені на цьому тижні (до 30 грудня).

Цей фінплан базується на великій інвестиційній програмі: в 2016 році - 5 млрд, в 2017 році - понад 27 млрд на рухомий склад та модернізацію інфраструктури.

Нагадаємо, у Омеляна дорікнули Балчуну за «радянський підхід» до фінплану.

Як відомо, «Укрзалізниця» ще восени заявила, що планує запровадити суттєве підвищення цін на квитки. Пізніше «Укрзалізниця» повідомила, якими стануть ціни на квитки після підвищення в 2017 році.