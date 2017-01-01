В уряді заявили, що різких коливань цін на продукти не було

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Ціни на деякі товари підвищились в рамках від 1 до 4% у зв’язку з сезонністю, зазначили у відомстві

В порівнянні з минулим роком динаміка зміни цін в Україні на продукти харчування не змінилася. Про це заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова, повідомляє прес-служба відомства.

«Станом на сьогодні можемо стверджувати, що негативного впливу від відміни державного регулювання цін ми не отримали. Ми не вбачаємо різкого коливання цін, передумов для цього немає», – зазначила заступник міністра.

За її словами, ціни на деякі товари підвищились в рамках від 1 до 4% у зв’язку з сезонністю.

«Значним було підвищення цін лише на молочну групу, але це сезонний фактор. Тому що взимку не вистачає якісної сировини, і сировини як такої. Більше того, молочний ринок, як і будь-який продовольчий ринок, прив’язаний до глобального ринку. Тобто, на світовому ринку зростають ціни на молоко та молочні продукти і відповідним чином реагують ціни на українському ринку», – прокоментувала Ковальова.

Також вона відзначила цікавий факт, що динаміка цін, в цілому, на продовольчий кошик показала, що зростання становило 9,5%. В той момент, коли загальний рівень інфляції в країні за листопад місяць становив 11,5%.