В уряді знайшли новий спосіб перевірки нелегальної зайнятості українців

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Андрій Рева

Міністр обіцяє, що новий порядок перевірки найближчим часом буде винесено на розгляд Кабміну

Міністерство соціальної політики внесе найближчим часом на розгляд Кабінету міністрів України новий порядок контролю нелегальної зайнятості. Про це в ході засідання Ради регіонального розвитку заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Ми підготували новий порядок здійснення такого контролю (перевірки нелегальної зайнятості – ред.), який в найближчий час буде винесено на розгляд уряду»,- сказав Рева

Він зазначив, що в новому порядку перед органами місцевого самоврядування визначається три основні проблеми, на які необхідно в першу чергу звернути увагу, які стануть підґрунтям для перевірок лише тих роботодавців, які допустили порушення.

«Мова йде щодо подолання явищ неоформлених трудових відносин, виплати зарплати в розмірі меншому ніж мінімальна заробітна плата, заборгованість по виплаті заробітної плати», - зазначив Рева.