В USAID спростували інформацію щодо припинення співпраці з НАЗК

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USAID

Наразі єдиний спільний проект стосується політичних партій

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не припиняло співпрацю з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) і готове знайти порозуміння з ним щодо започаткування нових програм.

Про це сказала директор регіональної місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові Сьюзан К.Фріц.

«USAID продовжує співпрацювати з Національним агентством з питань запобігання корупції. Програми стосуються фінансування політичних партій і всієї системи моніторингу та звітування. USAID продовжує працювати над цим з НАЗК», -- заявила Фріц.

Директор регіональної місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові також уточнила, що «зараз єдиний проект, над яким ми з ними працюємо, стосується політичних партій». На запитання, чи працювали раніше НАЗК та USAID над більш широким колом питань, Фріц відповіла, що такого не було. «Ні, ми так не співпрацювали», – зауважила вона.

Таким чином, директор регіональної місії USAID пояснила, що жодного призупинення у співпраці з НАЗК не було.

«Ні. Ми проводили обговорення з ними щодо нових програм, але ми не досягли жодного рішення, щоб просунутися вперед», – зазначила Фріц.

На питання, чи очікує вона, що врешті-решт буде знайдено спільне розуміння щодо досягнення угоди про співпрацю за новими програмами, директор сказала, що USAID відкрите до співпраці.

Як повідомляли ЗМІ, 28 жовтня один із членів НАЗК Руслан Рябошапка заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку зупинило співпрацю з НАЗК. Водночас сьогодні, 29 березня, голова НАЗК Наталія Корчак спростувала інформацію щодо повного припинення співпраці USAID та НАЗК.

«Спростовую інформацію в частині повного припинення співпраці. Співпраця продовжується в частині політичних партій, і заплановані проекти буде реалізовано», – зазначила Корчак.

Водночас народний депутат від БПП Ірина Фріз заявила, що призупинення USAID співпраці з НАЗК обумовлене необхідністю аудиту використання коштів Україною.

Джерело: УНІАН