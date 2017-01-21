В усьому світі проходять марші жінок – мітингують проти риторики Трампа

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Марш жінок у Лондоні

Учасниці маршів закликають припинити розбрат і порушення прав людини

По всьому світу проходять щонайменше 673 «сестринських марші» на знак незгоди з риторикою розбрату нового президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Перші багатотисячні марші відбулися в Австралії – зокрема, до 5 тисяч людей зібралися на протест у Сіднеї. Вони кричали гасла: «Коли жінки разом, їх не подолати», «Коли права жінок зазнають удару, треба встати і дати здачі». У деяких були плакати з написами «Girl Power vs. Trump Tower» і «Dump the Trump».

Близько 700 осіб протестували проти Трампа у Веллінгтоні, столиці Нової Зеландії.

До жіночих маршів приєдналися й країни Африки, зокрема, повідомляється про акції у Кенії та ПАР.

Жіночі акції протесту відбуваються й у низці європейських міст.

Як повідомляє The Telegraph, у Британії жіночі марші проходять у 14 містах.

У Лондоні, де протестувальники за планом мають пройти від будівлі посольства США до Трафальгарської площі, до участі в акції зголосилися 10 тисяч осіб, однак зараз організатори заявляють про щонайменше 80 тисяч людей. Учасники тримають плакати з гаслами «Ні расизму, ні Трампу!», «Будуйте мости, а не стіни».

У Німеччині, як пише Deutsche Welle, заздалегідь було заплановано сім сестринських маршів. Зокрема, протести проходять, у Берліні, Франкфурті, Мюнхені, Бонні, Дюссельдорфі, Бонні.

За оцінками поліції, в марші у Франкфурті взяли участь понад 2 тисячі осіб.

Акції пройшли або проходять і в інших європейських містах – Парижі, Брюсселі, Лісабоні, Празі, Амстердамі, Римі, Белграді тощо.

Наймасовіший жіночий марш очікується у Вашингтоні – майже 225 тисяч людей зголосилися взяти у ньому участь. До жіночих маршів ще у листопаді закликала адвокат Тереза Шук, яка після виходу на пенсію мешкає на Гаваях.

Жіночий марш у Вашингтоні підтримали десятки прогресивних організацій з тих, що захищають громадянські права, мігрантів, мусульман, феміністки, пацифісти, ЛГБТ-спільноти, борці за екологію тощо.

Ініціатива Pussyhat Project передбачає також, що частина протестувальниць буде вдягнена у в’язані рожеві шапочки з котячими вушками. Термін pussy використовується для позначення домашньої тварини або ж у вульгарному значенні – жінки. Саме у другому значенні Дональд Трамп вживав це слово на скандальних записах, що спричинили збурення під час виборчої кампанії.

Загалом у США очікується близько 300 «сестринських маршів».