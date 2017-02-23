В Узбекистані вибух на заводі, є жертви

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Завод «Ферганаазот»

Причини вибуху наразі невідомі

У вівторок, 23 лютого, в місті Фергана в Узбекистані пролунав вибух на хімічному заводі «Ферганаазот». Про це повідомляє прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій Узбекистану.

«У місті Фергана Ферганської області на ВАТ «Ферганаазот» о 16:30 при проведенні ремонтно-монтажних робіт в аміачному цеху стався вибух. Є жертви», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, внаслідок вибуху створена урядова комісія з розслідування причин і обставин події, а також з надання всієї необхідної допомоги сім'ям постраждалих.

Як повідомляв «Главком», нещодавно у столиці Колумбії, Боготі, біля арени для кориди стався вибух. В результаті інциденту загинула одна людина, ще щонайменше 30 отримали поранення.