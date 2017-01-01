В Узбекистані вимагають знімати «георгіївські стрічки» з автомобілів

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«Георгіївська стрічка»

Поліція пояснює, що стрічки загрожують безпеці, бо заважають керувати автомобілем

В Узбекистані поліція вимагає від водіїв знімати «георгіївські стрічки» з автомобілів. Як повідомляють узбецькі інтернет-видання, на які посилається «Ехо Москви», одному з водіїв поліцейський пояснив, що стрічки загрожують безпеці і заважають керувати автомобілем.

Ще в минулому році Міноборони Узбекистану закликало відмовитися від «георгіївських стрічок» і використовувати стрічки кольору узбецького прапора. Противники «георгіївських стрічок» в інтернеті заявляють, що цей атрибут є символом російського імперіалізму.

Узбекистан і Таджикистан цього року відмовилися від проведення акції «безсмертний полк». Влада заявила, що це не відповідає традиціям ісламу. Прес-секретар російського МЗС Марія Захарова відмовилася коментувати ситуацію в Узбекистані.

Нагадаємо, 2 травня в Одесі поліція зафіксувала лише один випадок носіння громадянами «георгіївської стрічки».