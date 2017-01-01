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    В Ужгороді горів Mercedes-Benz полковника поліції

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    Наслідки займання автомобіля
    Наслідки займання автомобіля

    Автомобіль загорівся біля місцевого відділу кіберполіції

    В Ужгороді загорівся автомобіль Mercedes-Benz кадрового полковника поліції, оперативника Управління захисту економіки.

    Про це повідомляє видання Mukachevo.net з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    Зазначається, що пожежу локалізували за декілька хвилин. Інцидент стався на вулиці Можайській.

    Чи був це підпал, у поліції поки не підтверджують.

    Автомобіль був зареєстрований на дружину полковника. Він загорівся в кінці робочого дня у вівторок, біля відділу кіберполіції.

    Джерела видання в поліції говорять, що мова йде не просто про підпал, а про спробу залякування. Полковник веде справу масштабного виробництва "лівої горілки" на Західній Україні. У її рамках, буквально тиждень тому було проведено 25 обшуків у двох областях, зазначає ЗМІ.

    «Главком» також повідомляв, що наприкінці березня на Закарпатті обстріляли будинок люстрованого екс-прокурора

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