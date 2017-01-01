В Ужгороді горів Mercedes-Benz полковника поліції
- Сьогодні, 06:40
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Автомобіль загорівся біля місцевого відділу кіберполіції
В Ужгороді загорівся автомобіль Mercedes-Benz кадрового полковника поліції, оперативника Управління захисту економіки.
Про це повідомляє видання Mukachevo.net з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Зазначається, що пожежу локалізували за декілька хвилин. Інцидент стався на вулиці Можайській.
Чи був це підпал, у поліції поки не підтверджують.
Автомобіль був зареєстрований на дружину полковника. Він загорівся в кінці робочого дня у вівторок, біля відділу кіберполіції.
Джерела видання в поліції говорять, що мова йде не просто про підпал, а про спробу залякування. Полковник веде справу масштабного виробництва "лівої горілки" на Західній Україні. У її рамках, буквально тиждень тому було проведено 25 обшуків у двох областях, зазначає ЗМІ.
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