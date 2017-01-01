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    В Ужгороді горів сміттєвий майданчик

    • Сьогодні, 13:54
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    <p>При висипанні сміття з&nbsp;контейнерів почалося загорання та&nbsp;пролунали вибухи.</p>
    Фото: Ужгородська міськрада

    При висипанні сміття з контейнерів почалося загорання та пролунали вибухи.

    Рятувальники погасили пожежу сміттєвих контейнерів на Закарпатті

    Сьогодні, 5 травня, в Ужгороді на вулиці Сріблястій сталося загоряння сміття на контейнерному майданчику для побутових відходів. Йдеться у повідомленні прес-служби Ужгородської міської ради.

    «Рятувальникам, які прибули на виклик, довелося гасити вміст шести металевих контейнерів та те, що висипали зі спеціальної машини, яка планово вивозила сміття», — зазначено в документі.

    У міськраді зазначають, що саме при висипанні сміття з контейнерів почалося загорання та пролунали вибухи.

    Нагадаємо, у Харківській області гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів. 

    Джерело: УНН

    пожежа сміття Ужгород рятувальники
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