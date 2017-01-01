В Ужгороді горів сміттєвий майданчик
- Сьогодні, 13:54
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Фото: Ужгородська міськрада
При висипанні сміття з контейнерів почалося загорання та пролунали вибухи.
Рятувальники погасили пожежу сміттєвих контейнерів на Закарпатті
Сьогодні, 5 травня, в Ужгороді на вулиці Сріблястій сталося загоряння сміття на контейнерному майданчику для побутових відходів. Йдеться у повідомленні прес-служби Ужгородської міської ради.
«Рятувальникам, які прибули на виклик, довелося гасити вміст шести металевих контейнерів та те, що висипали зі спеціальної машини, яка планово вивозила сміття», — зазначено в документі.
У міськраді зазначають, що саме при висипанні сміття з контейнерів почалося загорання та пролунали вибухи.
Нагадаємо, у Харківській області гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів.
Джерело: УНН