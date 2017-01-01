В Ужгороді відновлено опалювальний сезон

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Фото: Uzhgorod.in В Ужгороді частково відновлено опалювальний сезон.

Тепло школи подадуть до 28 квітня

В Ужгороді у зв’язку зі значним похолоданням до 28 квітня 2017 року частково відновлено опалювальний сезон. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради.

Як зазначається, теплопостачання буде відновлено у закладах освіти, лікарнях міста, школах мистецтв, музичних школах та міському територіальному центрі соціального обслуговування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частково поновлено опалювальний сезон в Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Кременчуці, Харкові, Вінниці, Запоріжжі, Полтаві та Чернівцях.

Як повідомляв «Главком», в Україні чрез негоду загинуло 4 особи.

Через снігопади вчора закрили школи у Дніпрі та Запоріжжі.

Негода знеструмила майже 200 населених пунктів.