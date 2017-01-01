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    В Ужгороді відновлено опалювальний сезон

    • Сьогодні, 09:40
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    <p><span>В Ужгороді частково відновлено опалювальний сезон.</span></p>
    Фото: Uzhgorod.in

    В Ужгороді частково відновлено опалювальний сезон.

    Тепло школи подадуть до 28 квітня

    В Ужгороді у зв’язку зі значним похолоданням до 28 квітня 2017 року частково відновлено опалювальний сезон. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради.

    Як зазначається, теплопостачання буде відновлено у закладах освіти, лікарнях міста, школах мистецтв, музичних школах та міському територіальному центрі соціального обслуговування.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частково поновлено опалювальний сезон в Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Кременчуці, Харкові, Вінниці, Запоріжжі, Полтаві та Чернівцях.

    Як повідомляв «Главком», в Україні чрез негоду загинуло 4 особи. 

    Через снігопади вчора  закрили школи у Дніпрі та Запоріжжі.

    Негода знеструмила майже 200 населених пунктів. 

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