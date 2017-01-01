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    В яких областях України випаде найбільший сніг

    • Вчора, 10:47
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    Зима в Україні
    Зима в Україні

    Синоптики розповіли, що морози тривалими не будуть

    Похолодання, яке зачепить переважно західні й північні області України, не буде тривалим. Про це розповів Радіо Свобода директор Гідрометцентру України Микола Кульбіда.

    «9-го числа ще найбільш холодна погода утримається в західних областях, з такими значеннями температури: від -14 до -19. А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури», – сказав він.

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    Водночас морози, які впродовж найближчої доби прийдуть на значну частину території України, «абсолютно не є чимсь надзвичайним», переконує фахівець.

    «Мінімальна температура повітря протягом 6–9 січня у західних та північних областях сягатиме 14–19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні – нижче 20 градусів», – наголосив директор Гідрометцентру.

    Водночас, як очікують синоптики, в більшості південних та східних областей у цей період у нічні години будуть зовсім невеликі мінуси: від 1 до 6 градусів, а в денні години – близько нуля. Це стосуватиметься також частини центральних областей, додав Кульбіда.

    Рясні опади в деякі регіони України принесе циклон, який прийде з півдня через Чорне море.

    «Найбільше снігу ми очікуємо на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Там висота снігового покриву може зрости до 20–30 сантиметрів. В інших регіонах висота снігового покриву буде меншою, в Києві, наприклад, становитиме 10–12 сантиметрів, не більше. На південному сході України будуть опади у вигляді переважно дощу з переходом у мокрий сніг, там утворення снігового покриву ми не чекаємо. Тобто дуже контрастні погодні умови будуть на території України в цей період», – резюмував Кульбіда.

    Перед Новим роком і в перші дні 2017-го в Україні переважали температури, близькі до нуля. У південних і центральних регіонах фіксувалися й вищі температурні показники, що спричинило танення снігу.

    Про рясні опади й різке похолодання з 6 січня українців попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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