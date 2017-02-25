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    В ямі поблизу Мосула виявлено тіла чотирьох тисяч жертв бойовиків ІДІЛ

    • Сьогодні, 04:55
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    Місце захоронення
    Місце захоронення

    Масові вбивства стались після захоплення бойовиками «Ісламської держави» міста Мосул

    В Іраку за 8 кілометрів від Мосула виявлено найбільше масове поховання жертв ісламістів. У ямі завглибшки до 400 метрів поховано чотири тисячі людей: цивільних, військових, медиків.

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    Про це повідомляє The Telegraph.

    За інформацією місцевих жителів, представників поліції та правозахисних організацій, бойовики «Ісламської держави» вбили і вкинули до провалу Хасфа тіла тисяч співробітників служб безпеки після того, як захопили Мосул у 2014 році.

    Один з очевидців цих подій Махмуд повідомив, що його насильно змусили дивитися на те, як бойовики за один день стратили близько двох тисяч поліцейських і військових, в тому числі його родича. Іншого разу Махмуд став очевидцем того, як у яму скинули автобус з єзидами.

    Ймовірніше всього, бойовики засипали яму землею у червні 2015 року, попередньо зваливши туди вантажні контейнери і уламки бетонних стін.

    Як відомо, армія Іраку увійшла в західну частину міста Мосул. Операція зі звільнення Мосула від ІД триває з середини жовтня 2016 року. Захоплений бойовиками у 2014 році Мосул - останнє велике місто в Іраку, яке залишилося під контролем ісламістів.

    «Главком» також повідомляв, що сили спецпризначення іракської армії та поліція країни встановили контроль над аеропортом міста Мосул.

    У суботу, 25 лютого, в результаті вибуху придорожньої бомби під час бойових дій між урядовими військами і бойовиками угруповання «Ісламська держава» в Мосулі загинула журналістка курдського телеканалу Іраку Rudaw Шифа Джерді.

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