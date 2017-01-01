В «Яндексі» спростовують передачу особистих даних українців спецслужбам РФ

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Офіс компанії «Яндекс»

Працівники «Яндекс.Україна» начебто не мали доступу до персональних даних користувачів

У компанії «Яндекс» заявили, що їхні співробітники не передавали персональну інформацію про українських користувачів російським спецслужбам. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Ні у працівників «Яндекс.Україна», ні у керівництва українського підрозділу не було доступу до персональних даних користувачів «Яндекса». Захист персональних даних наших користувачів у всіх країнах, де ми надаємо сервіси, є найвищим пріоритетом. Зокрема для забезпечення цього, дані про користувачів знеособлені та анонімні. Існують суворі законні процедури, за якими правоохоронні органи можуть звернутися в компанію з вимогою розкрити ті чи інші дані - але на це має бути відповідне рішення суду, і сама компанія повинна визнати його обґрунтованим. Ніякої передачі даних, в якій звинувачують «Яндекс», не було», - заявила компанія.

«Зараз ми консультуємося з юристами і будемо здійснювати необхідні юридичні дії для захисту нашої команди - для нас зараз це найважливіший пріоритет», - йдеться в заяві «Яндекса».

Як повідомляв «Главком», у понеділок Служба безпеки України провела обшук у київському та одеському офісах «Яндекс Україна». В офісах «Яндекс» вилучила сервери і документацію.

СБУ під час обшуків задокументувала, що компанія передавала особисті дані українців до Росії, зокрема дані співробітників правоохоронних органів та військових ЗСУ.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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Джерело: 112 Україна