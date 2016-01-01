В Японії схвалили рекордний за всю історію бюджет: 830 мільярдів доларів

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Токіо

Витрати на військових наступного року в Японії становитимуть $43,7 мільярда

Уряд Японії схвалив бюджет на 2017 фінансовий рік, який почнеться 1 квітня, на нечувану за розмірами суму 97,5 трильйона ієн (830 мільярдів доларів).

Видатки на обслуговування боргу скоротяться на 83,6 млрд ієн — до 23,5 трлн ієн завдяки низьким ставкам. Податкові доходи в новому році, як очікується, досягнуть 26-річного максимуму на позначці 57,7 трлн ієн.

Також збільшили військовий бюджет на 1,4% — до 5,13 трлн ієн ($43,66 млрд), повідомляє Reuters. Таким чином, якщо парламент (який контролюється правлячою партією) затвердить бюджет, зростання військових витрат буде тривати вже п'ять років поспіль.

Зростання витрат відбувається на тлі посилення військової присутності Китаю в Східно-Китайському морі і загрози з боку балістичних ракет КНДР.

Як повідомлялося, в ніч на середу Рада прийняла Держбюджет-2017.

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