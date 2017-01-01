В Японії зафіксовано землетрус магнітудою 5,3 бали

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Сейсмометр

Інформації про руйнування і постраждалих наразі немає

Землетрус магнітудою 5,3 бали стався вранці в неділю в префектурі Фукусіма на північному сході Японії, загрози цунамі немає.

За даними Головного метеорологічного агентства країни, підземні поштовхи були зафіксовані о 04:57 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 50 кілометрів під водою.

Поштовхи силою до 4 балів відчувалися в 17 префектурах, в тому числі, в префектурах Фукусіма, Міягі, Ібаракі, Сайтама, Тіба і Токіо.

Інформації про руйнування і постраждалих під час землетрусу не надходило.

Нагадаємо, що минулого місяця поблизу Камчатки стався землетрус магнітудою 4,8 балів.

Потужний землетрус магнітудою 6,7 балів стався на Філіппінах 10 лютого: чотири особи загинули і більше ста поранені.