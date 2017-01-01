В законі про мовні квоти для ТБ кримськотатарську мову прирівняли до української

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Вікторія Сюмар

Сюмар зазначила, що кримські татари мають знати українську мову

Голова парламентського Комітету зі свободи слова, один із авторів та головний ідеолог законопроекту про мовні квоти на телебаченні Вікторія Сюмар заявила, що кримськотатарська мова може вважатись в квоті державної, але обов’язково на їхніх каналах має бути 30% української мови.

Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Згідно кінцевому варіанту закону, телеканалам, які мовлять мовами корінних народів, дозволено забезпечувати сумарний обсяг мовлення державною мовою та мовами корінних народів в обсязі не менше 75 %, при цьому не менше 30% – українською.

«У нас за Конституцією два корінних народи, один з яких – кримські татари. Їхня мова може вважатись в квоті державної, але обов’язково на їхніх каналах має бути 30% української мови. Тобто так само кримські татари мають знати українську», - заявила Сюмар.

Нагадаємо, 23 травня народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей закон.

26 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій у сесійній залі підписав закон про запровадження мовних квот на українському телебаченні.

Є лише два загальнонаціональних канали, які не виконують квоту української мови 75%. Це телеканал «Інтер» і «Україна».

23 травня телеканал «Інтер» виступив категорично проти закону про мовні квоти. «Інтер Медіа Груп» вважає, що законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні завдасть шкоди.

При цьому телеканал «Україна» офіційно заявив про те, що не бачить проблем у законі про квоти.