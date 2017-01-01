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    В Запоріжжі маршрутка врізалась в автовишку комунальників. Є постраждалі

    • Сьогодні, 12:36
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    В результаті ДТП постраждало чотири людини
    В результаті ДТП постраждало чотири людини

    На місце події прибули три екіпажі патрульної поліції та лікарі швидкої

    Сьогодні близько 10-ї години на центральному проспекті Запоріжжя — Соборному — маршрутка з пасажирами врізалась у автовишку ремонтників служби електромереж. Постраждало чотири людини.

    Від удару зіткнення автовишка комунальників перекинулась на бік. На місце події прибули три екіпажі патрульної поліції та лікарі швидкої.

    Як повідомили у поліції, у ДТП постраждало чотири людини: три пасажири та водій маршрутки. Лікарі швидкої госпіталізували постраждалих до 5-ї міськлікарні.

    Наразі з'ясовуються причини та обставини ДТП.
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