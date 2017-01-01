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    В Запоріжжі у військового комісара-хабарника знайшли печатку з гербом Росії

    • Сьогодні, 07:35
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    Печатка з гербом РФ
    Печатка з гербом РФ

    Військового затримали під час одержання хабара

    Оперативники управління захисту економіки Нацполіції та слідчі військової прокуратури затримали на хабарі у Запоріжжі виконувача обов’язків військового комісара райвійськкомату.

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    Про на своїй сторінці у Facebook повідомляє управління захисту економіки Національної поліції.

    За даними правоохоронців, підозрюваний вимагав і отримав 600 доларів за сприяння в прискореному проходженні громадянином військово-лікарської комісії для видачі останньому військового квитка і можливості отримати паспорт громадянина України.

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    Військовий комісар був затриманий у своєму робочому кабінеті при отриманні вищевказаної суми.

    Окрім 600 доларів США неправомірної вигоди, правоохоронці вилучили патрони до вогнепальної зброї та печатку із зображення гербу Російської Федерації.

    Санкція статті ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України передбачає хабарнику покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

    Як повідомляв «Главком», на Сумщині у начальника поліції знайшли арсенал зброї, золоті злитки та прапор Росії.

    Також зазначимо, що на початку березня в Дніпрі у директора держпідприємства виявили «золоту» раковину та годинник від Путіна.

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