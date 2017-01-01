В Зайцевому внаслідок обстрілу бойовиків поранено місцевого мешканця

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Селище міського типу Зайцеве

Чоловік отримав два осколкові поранення у лопатку та груди

В Зайцевому Донецької області внаслідок обстрілу бойовиків поранено місцевого мешканця.

Про це повідомляє прес-служаба Національної поліції в Донецькій області на тсвоїй сторінці у Facebook.

Сьогодні о 14:15 до поліції Бахмута надійшло повідомлення від лікарів, що під час нічного обстрілу постраждав мирний житель. Чоловіку 55 років.

«Поліцейські встановили, що вчора о 22:00 чоловік, знаходячись в себе вдома по вул. Маресьєва, почув вибух та отримав перше поранення у лопатку. Потім вирішив вибігти на подвір’я, в результаті чого отримав друге осколкове поранення в груди. Постраждалий самостійно дістався лікарні, де медики надали йому допомогу», - розповіли у поліції.

Повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що з початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників: троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.