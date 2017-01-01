В зоні АТО активізувалися диверсійно-розвідувальні групи та снайпери бойовиків

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Снайпери бойовиків

За минулий тиждень зафіксовано щонайменше 24 випадки снайперських обстрілів позицій Збройних сил України

Протягом останнього тижня спостерігається значна активізація діяльності диверсійно-розвідувальних груп та снайперів противника в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Так, 10 березня, здійснила спробу переходу через лінію розмежування ДРГ противника в районі села Жолобок Луганської області. При перетині лінії зіткнення на міні підірвалося два бойовики, ще шістьох бойовиків було знищено вогнем підрозділу Збройних сил», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу АТО, 11 березня в районі села Березове Мар’їнського району чергова ДРГ бойовиків намагалася пройти лінію розмежування, проте її викрили військовослужбовці ЗСУ і та, зазнавши втрат, змушена була відійти. На жаль, загинуло двоє українських бійців.

Прес-центр повідомляє, що 8 березня в районі авдіївської промзони було знищено снайпера з позивним Марат з ДРГ Тихого.

Також отримано інформацію про прибуття в район населеного пункту Мар'їнка групи під керівництвом снайпера із позивним Скрипач.

«Загалом за минулий тиждень зафіксовано щонайменше 24 випадки снайперських обстрілів позицій Збройних сил», – інформує прес-центр штабу АТО.

«Задля невідкладного реагування на активізацію ДРГ та снайперів противника наразі проводиться спеціальна операція з контрдиверсійної боротьби, яка вже має певний результат, однак остаточні підсумки підбивати ще рано», – зазначили у штабі.