В зоні АТО нацгвардійці затримали інформатора бойовиків

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Нацгвардієць в зоні АТО

У чоловіка зокрема було виявлено пакет документів з реєстрацією «ЛНР»

У зоні АТО бійці Національної гвардії затримали під час здійснення контрольно-перепускного режиму підозрюваного в «інформаторстві» на користь «ЛНР».

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії на своїй сторінці у Facebook.

«Під час здійснення контрольно-перепускного режиму гвардійці затримали громадянина, в якого під час поверхневого огляду виявили пакет документів з реєстрацією «Луганської народної республіки» та зовнішній накопичувач пам’яті. Гвардійці затримали чоловіка та викликали працівників СБУ. Останні підтвердили факт підозри затриманого у сприянні діяльності формування «ЛНР», - йдеться в повідомленні.

Затриманого чоловіка було передано працівникам Служби безпеки України для подальших слідчих дій.

Як повідомляв «Главком», вчора поблизу Трьохізбенки прикордонники затримали автомобіль, який віз на окуповану територію 700 кілограм сиру вартістю понад 100 тисяч гривень.