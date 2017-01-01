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    В зоні АТО неспокійно: бойовики понад 60 разів відкривали вогонь

    • Сьогодні, 06:09
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    Втрат серед наших військових немає

    Загалом за минулу добу зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Чермалику, Водяному та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Лебединському, Талаківці, Красногорівці, Водяному, Широкиному та Гнутовому, з озброєння БМП – по Березовому. По Широкиному вогонь вів снайпер.

    На Луганському — зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Троїцьке та Новолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Валуйське, Станицю Луганську, Попасну. По Валуйському вогонь вів і снайпер.

    На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Авдіївці, Опитному, Пісках.

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