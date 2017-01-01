В зоні АТО поранено чотирьох українських військових

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Зона АТО

Бойовики 20 разів порушили режим тиші

З початку доби бойовики 20 разів порушили режим тиші, незважаючи на домовленості припинити вогонь з 1 квітня. Четверо українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

На Донецькому напрямку, вогнем з мінометів калібру 120мм та 82мм, а пізніше з озброєння БМП та стрілецької зброї ворог обстрілював опорні пункти поблизу Луганського. З гранатометів різних систем противник вів обстріл захисників Верхньоторецького, а з крупнокаліберних кулеметів – опорні пункти в районі Авдіївки.

Зі стрілецької зброї ворог відкривав вогонь у районах населених пунктів Луганське, Авдіївка та Троїцьке. Поблизу Майорського, Авдіївки та Верхньоторецького активно діяли ворожі снайпери.

На Маріупольському напрямку також було неспокійно. З протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по захисниках Водяного. Зі стрілецької зброї обстрілювали морських піхотинців під Широкиним та Гнутовим.

На Луганщині ворог виявляв мінімальну активність, позиції у районі Станиці Луганської обстрілював ворожий снайпер.

«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримуються режиму «тиші», вогонь у відповідь не відкривають», - повідомили в штабі.