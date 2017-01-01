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    В зоні АТО за добу відбулося 10 обстрілів, загинув один військовий

    • Сьогодні, 18:18
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    На Донбасі кількість ворожих обстрілів значно зменшилась

    Впродовж доби, російсько-окупаційні війська 10 разів обстрілювати позиції сил АТО, внаслідок обстрілів загинув один український військовий, передає УНН з посиланням не прес-центр штабу АТО.

    «Загалом зафіксовано 10 обстрілів. Один наш військовий загинув», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вранці бойовики обстріляли цивільний автобус в районі населеного пункту Оленівка, що знаходиться в зоні проведення АТО.

    Як повідомлялося, минулої доби кількість ворожих обстрілів значно зменшилась, бойовики по всій лінії зіткнення вчора порушили режим тиші 19 разів.

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