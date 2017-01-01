В зоні АТО за минулу добу поранено четверо українських військових

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Загалом зафіксовано 49 обстрілів

Минулої доби, 25 лютого, проросійські бойовики 49 разів обстріляли позиції українських військових, четверо наших бійців поранено, одного травмовано.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти гатили по Лебединському та Чермалику, а з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Павлопіль,Чермалик, Широкине, Водяне, Гнутове.

На Донецькому напрямку танк обстрілював наші позиції в районі Пісків, шахти Бутівки та Кам'янки, а з мінометів різних калібрів - Авдіївку, Зайцеве, Луганське, Троїцьке та шахту Бутівку. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріли Новгородське, Піски, Новолуганське, Верхньоторецьке, Кірове та Зайцеве.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники обстріляли Троїцьке та Новотошківське, а з стрілецької зброї Станицю Луганську.

Як повідомляв «Главком», вчора неподалік населеного пункту Катеринівка члени незаконних збройних формувань ОРЛО вчинили також чергову збройну провокацію щодо представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ: відкрили стрілянину і кинули гранату біля автомобіля місії.