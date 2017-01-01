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    В зоні АТО загинув один військовослужбовець, семеро поранені, - штаб

    • Вчора, 23:15
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    Всього за день у штабі АТО зафіксували 102 обстрілу

    У результаті бойових дій, що розгорнулися на Донбасі 1 березня загинув один український військовий, ще семеро отримали поранення. Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі телеканалу «112 Україна» .

    «Щодо втрат, на цю хвилину залишається один загиблий і семеро поранені» , - повідомив Матюхін.

    За інформацією речника прес-центру штабу АТО, станом на 22:00 бойовики 102 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. При цьому вони використовували заборонені мінськими угодами артилерію, калібру 152-мм і 122-мм міномети.

    «Якщо говорити про Авдіївку, в принципі, обстріли не припиняються вже другу добу» , - заявив Матюхін.

    Леонід Матюхін також заявив, що загострення ситуації в зоні проведення антитерористичної операції може бути пов'язано з прибуттям чергового гуманітарного конвою.

    «Хлопці, які другий рік на передовій, знають ці перші гумконвои, другі. Знову прийшов гумконвой - і таке кількістю обстрілу» , - вважає представник прес-центру штабу АТО.

    Він також висловив думку, що бойовики не припиняють обстріл в районі Донецької фільтрувальної станції, щоб прикрити результати своїх же обстрілу. На думку Матюхіна, можна тільки сподіватися, що вдасться домогтися встановлення режиму тиші на цій ділянці лінії розмежування.

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