В зоні АТО загинув український військовий

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На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве

Військовослужбовець, який вчора вважався зниклим безвісти, загинув, ще одного військового поранено, передає прес-центр штабу АТО.

«Загалом зафіксовано 41 обстріл. Одного нашого військового поранено. На жаль, військовослужбовець, який вчора вважався зниклим безвісти, загинув», - йдеться у повідомленні прес-центру.

Крім того, повідомляється, що на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне. БМП неодноразово вели вогонь по Широкиному. Протитанкові ракетні комплекси – по Водяному.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське, Новгородське.

Загалом зафіксовано 41 обстріл. Одного нашого військового поранено. На жаль, військовослужбовець, який вчора вважався зниклим безвісти, загинув.

Прохання до всіх громадян, котрі проживають у зоні проведення АТО: у випадках, коли після обстрілів ви виявили уламки снарядів, мін чи інших боєприпасів, у жодному разі не піднімати їх, доки ділянку не оглянуть представники поліції. Без відповідного їх вивчення, фото- та відеофіксації нашій державі важко буде представити їх як докази у міжнародному суді.