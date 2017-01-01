В зоні АТО загинув український військовий – підірвався на розтяжці

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Врятувати життя військовослужбовця не вдалося

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в зоні АТО загинув український військовий, повідомляє прес-центр Штабу АТО.

Відповідно до повідомлення, воїн дістав мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення ніг та голови.

Для надання медичної допомоги військовослужбовця було терміново доправлено до медичного закладу, де за життя важкопораненого боролися військові лікарі.

«Вжиті невідкладні реанімаційні заходи, на жаль, не дали результату. Врятувати життя військовослужбовця не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у Міноборони заявили, що вибухи на дорозі до меморіального комплексу «Саур-Могила», про які 8 травня заявили бойовики терористичної «ДНР», є провокацією напередодні Дня перемоги.