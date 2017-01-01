В зоні АТО загинув український військовий, ще двоє отримали поранення

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Зона АТО

Бойовики обстріляли Авідіївка з танку, а Троїцьке із зенітних установок

Минулої доби, 23 лютого, в зоні АТО загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Загалом зафіксовано 83 обстріли. Про це сьогодні на своїй сторінці у Facebook повідомили у прес-центрі штабу АТО.

«На Донецькому напрямку танк окупантів неодноразово вів вогонь по Авдіївці. З мінометів різних калібрів вони обстрілювали Піски, Зайцеве, Троїцьке та Кам’янку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Новоселівку, Луганське, Зайцеве. Снайпер обстрілював наші позиції в районі Новгородського», - заявили у штабі.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстріляли Попасну та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів гатили по Троїцькому, Кримському та Новоолександрівці. По Новозванівці вогонь вели БМП противника, а по Троїцькому стріляли із зенітних установок.

Також у штабі зазначають, що на Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї під ворожий вогонь потрапили Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине, Новотроїцьке. По Широкиному вогонь вів снайпер.

Як повідомляв «Главком», вчора у реанімаційному відділенні Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова помер військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади Микола Гуцаленко. 25-річний десантник був важко поранений 21 лютого під Авдіївкою.