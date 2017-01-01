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    В зоні АТО загинув волонтер, - штаб

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    Волонтер загинув поблизу Кримського від осколкового поранення

    17 лютого близько 16.30 неподалік населеного пункту Кримське від осколкового поранення загинув український волонтер – представник одного з вітчизняних благодійних фондів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Бійці знали його як справжнього патріота, відданого ідеї незалежності України. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого волонтера», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, загалом за добу зафіксовано 73 обстріли. Чотирьох наших військових поранено.

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