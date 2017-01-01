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    В зоні АТО збільшилася кількість ворожих обстрілів – штаб

    • Сьогодні, 22:56
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    Бойовик на Донбасі
    Бойовик на Донбасі

    Особливо загострилася ситуація поблизу Авдіївки

    З початку доби кількість обстрілів у зоні АТО зросла до 34. Про це в ефірі «112 Україна» повідомив речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний.

    «На цю пору маємо 34 обстріла позицій ЗСУ в районі проведення АТО. Так, особливо загострилася ситуація поблизу Авдіївки. Супротивник почав обстрілювати опорні пункти українських захисників не тільки з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також мінометів 82-го калібру, сьогодні до обстрілу долучилися і танки. 16 снарядів впали на опорні пункти захисників поблизу Авдіївки», - повідомив речник штабу.

    За його словами, про поранених інформація наразі уточнюється, однак «на жаль, їх трохи більше». Також ворог обстрілює шахту «Бутівку» з танка, великокаліберних кулеметів і гранатометів.

    Чепурний додав, що ворог зосередив активні вогневі зусилля і на інших напрямках.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні ввечері внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту Збройних сил України біля Авдіївки загинули двоє військовослужбовців.

    З початку доби до 18:00 бойовики 22 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників, четверо бійців ЗСУ поранено.

    Також в четвер бойовики намагалися витіснити сили АТО з Широкиного.

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