В зоні АТО збільшилася кількість ворожих обстрілів – штаб

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Бойовик на Донбасі

Особливо загострилася ситуація поблизу Авдіївки

З початку доби кількість обстрілів у зоні АТО зросла до 34. Про це в ефірі «112 Україна» повідомив речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний.

«На цю пору маємо 34 обстріла позицій ЗСУ в районі проведення АТО. Так, особливо загострилася ситуація поблизу Авдіївки. Супротивник почав обстрілювати опорні пункти українських захисників не тільки з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також мінометів 82-го калібру, сьогодні до обстрілу долучилися і танки. 16 снарядів впали на опорні пункти захисників поблизу Авдіївки», - повідомив речник штабу.

За його словами, про поранених інформація наразі уточнюється, однак «на жаль, їх трохи більше». Також ворог обстрілює шахту «Бутівку» з танка, великокаліберних кулеметів і гранатометів.

Чепурний додав, що ворог зосередив активні вогневі зусилля і на інших напрямках.

Як повідомляв «Главком», сьогодні ввечері внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту Збройних сил України біля Авдіївки загинули двоє військовослужбовців.

З початку доби до 18:00 бойовики 22 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників, четверо бійців ЗСУ поранено.

Також в четвер бойовики намагалися витіснити сили АТО з Широкиного.