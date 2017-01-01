Мінекології: в зоні відчуження буде висаджено понад 1,5 млн саджанців лісу

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Зона відчуження

Запланована площа під висадку у два рази перевищує минулорічний показник

На території 197 га в зоні відчуження навесні і восени цього року буде висаджено понад 1,5 млн саджанців лісу.

Про це повідомили у Міністерстві екології та природних ресурсів України.

«У цьому році, під час весняно-осінніх лісокультурних компаній в зоні відчуження заплановано проведення заходів з лісовідновлення на площі 400 га, майже половина з яких (197 га) протягом усього періоду запланована до висадки більш 1,5 млн саджанців. На іншій половині (203 га) розпочато планові роботи по сприянню відновлення лісу природним шляхом», - йдеться у повідомленні на сайті Мінекології.

За словами фахівців підприємства «Північна Пуща», які здійснюють лісо-господарські роботи в зоні відчуження, погодні умови в березні дозволили почати лісокультурні роботи раніше, ніж було заплановано.

«Ліс в зоні відчуження займає 70% всієї площі і має важливе значення. Вирощування і висадка насаджень сприяє відновленню біологічного різноманіття та раціонального використання існуючих природних комплексів і їх окремих компонентів в зоні відчуження, а також запобігає винесенню радіонуклідів за межі зони відчуження», - сказав глава Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук.

На сьогодні, в зоні відчуження вже висаджено понад 0,5 млн саджанців на площі 70 га. За період весняної лісокультурної кампанії заплановано провести посадки лісових культур на площі 120 га. Решта буде виконано восени.

Запланована площа під висадку молодих рослин у 2017 році в два рази перевищує минулорічну.