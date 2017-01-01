Генштаб: в ЗСУ змінять тривалість та інтенсивність підготовки окремих військових спеціальностей

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Віктор Муженко під час зустрічі з американськими військовим

Нововведення вступають у дію вже цього року

Начальник Генштабу Збройних сил України заявив про запровадження з 2017 року нових підходів в систему підготовки військ. Відповідну заяву генерал армії Віктор Муженко озвучив на зустрічі з командувачем Командування підготовки 7-ї армії США бригадним генералом Ентоні Агуто, повідомляє прес-служба Генштабу на своїй сторінці у Facebook.

«Із початку цього року ми впроваджуємо нові підходи та методи в систему підготовки військ. Ми вже перейшли на модульні програми бойової підготовки, які дозволяють ефективніше готувати особовий склад за визначеними напрямками. З урахуванням досвіду АТО буде змінено й тривалість та інтенсивність підготовки спеціалістів окремих військових спеціальностей» – повідомив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України.

Також він поінформував про готовність української сторони продовжити тісну співпрацю з американськими союзниками та висловив сподівання на її експертну та матеріально-технічну допомогу у становленні навчальних центрів Збройних Сил України.

«Наша підтримка Збройних Сил України та спільні плани – непорушні. Підтвердженням цьому є вказівки, які я отримав від вищого військового керівництва перед сьогоднішнім приїздом в Україну», - відповів Ентоні Агуто.

Як повідомляв «Главком», минулого року 69 тисяч військовослужбовців підписали контракт із українськими Збройними силами.