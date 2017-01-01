Вадатурський-молодший розказав, як його посунули з посади глави БПП на Миколаївщині

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Андрій Вадатурський

Нардеп стверджує, що казав Порошенку про проблеми в партії, натомість його попросили «на вихід»

Мажоритарник Андрій Вадатурський стверджує, що говорив з президентом Петром Порошенком про необхідність змін у партії БПП, зокрема у питанні призначення партійців на державні посади, натомість розпочався конфлікт, який закінчився відходом нардепа з керівної посади. Про це колишній голова партосередку БПП у Миколаївській області розказав в інтерв’ю «Главкому».

«Партія - це кадровий потенціал. У партії президента були люди з амбіціями, які хотіли працювати на державних посадах, але їх ніхто не брав. Ставили людей з інших політичних сил. Тобто партія влади ніби є, у ній є люди, яких ми вважаємо гідними, а на посади ставлять зовсім інших, не з партії», - обурюється політик.

Саме після вищевказаних розмов з Порошенком та керівництвом БПП Вадатурському запропонували залишити посаду.

За його словами, це рішення йому озвучили «люди, наближені до Порошенка, які на той час займалися партією». Серед них - Сергій Березенко.

«Не питання, я за крісло не тримаюся - пішов. Призначили іншу людину (голова територіальної організації БПП у Миколаївській області - Юрій Бірюков. - «Главком»). Я прийшов і сказав, що готовий допомагати, якщо треба. Але ставало ще гірше. Тому і вирішив, що немає сенсу бути в партії, асоціюватися з тим, на що я не маю впливу», - пояснив свій вихід з президентської команди мультимільйонер.

Водночас Андрій Вадатурський залишається у парламентській фракції Блоку Петра Порошенка.

Нагадаємо, до Верховної Ради миколаївський підприємець потрапив, вигравши вибори у 130-му окрузі на рідній Миколаївщині. Він увійшов до президентської фракції. Проте влітку минулого року Вадатурський вийшов з лав БПП.