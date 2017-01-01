Вадатурський: На ремонті доріг на Миколаївщині крадуть близько 40%

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Андрій Вадатурський

Нардеп зібрав документи, які свідчать про корупційні схеми на дорогах

Народний депутат Андрій Вадатурський заявляє про корупційні схеми на ремонті доріг Миколаївщини. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Я от обіцяв на окрузі займатися дорогою. Тому слідкую за тим, що відбувається на Миколаївщині. У мене є стос документів, які свідчать про корупційні схеми на дорогах. Я їх оприлюднюю часу від часу, передаю в правоохоронні органи. Але нікого не покарано», – розповів Вадатурський.

За його даними, на миколаївських дорогах крадуть близько 40% грошей, які виділяють на ремонт.

«Коли одна компанія купує у своєї «прокладки», де працює дві людини, бітум (при цьому ця «прокладка» закуповує ще коньяк, жіночу білизну, йогурти), тобто навіть не думає, щоб заплутати цей ланцюжок (люди не приховують, що вони крадуть), а правоохоронні органи не можуть нічого зробити, окрім як порушити кримінальну справу і все, то як це назвати?» – зазначив нардеп.

Нагадаємо, до Верховної Ради миколаївський підприємець потрапив, вигравши вибори у 130-му окрузі на рідній Миколаївщині. Він увійшов до президентської фракції. Проте влітку минулого року Вадатурський вийшов з лав БПП.

Водночас Андрій Вадатурський залишається у парламентській фракції Блоку Петра Порошенка.