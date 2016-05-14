Вагітна жінка постраждала у потрійному ДТП під Львовом

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ДТП

Жінка, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, госпіталізували до пологового відділення львівської лікарні

Вечері, 19 травня, на трасі Львів – Шегині зіткнулися три автомобілі, внаслідок чого у ДТП постраждала вагітна пасажирка однієї з автівок. Як повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, ДТП трапилася близько 22:15 у с. Лапаївка під Львовом.

25-річний мешканець Городоцького району за кермом автомобіля Volkswagen Passat зіштовхнувся з легковиком Daewoo Lanos, яким їхав 31-річний львів’янин. Після цього вже некерований Lanos врізався в автомобіль Toyota Avensis, за кермом якого перебував 43-річний мешканець Львова.

Внаслідок ДТП водій Lanos отримав травму шиї, після обстеження та надання медичної допомоги чоловіка відпустили додому, а його пасажирку, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, госпіталізували до пологового відділення львівської лікарні.

Правоохоронці з’ясовують причини ДТП.

За добу до цього ДТП, на автодорозі Львів-Шегині поблизу села Волиця екіпаж патрульної поліції отримавши орієнтування про нетверезого водія, зупинив шкільний автобус. Прилад показав, що вміст алкоголю в крові чоловіка перевищує норму в понад 7 разів.

В момент руху в салоні автобуса перебувало близько двадцяти учнів.

Джерело: zik.ua