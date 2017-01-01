Вагітну українку в ОАЕ затримали через позашлюбний секс з нареченим

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Ірина з нареченим

В Об'єднаних Арабських Еміратах секс поза шлюбом є незаконним

Українку і її нареченого з Південної Африки затримали в Об'єднаних Арабських Еміратах за позашлюбний секс. Жінка була вагітною, повідомляють родичі пари.

27-річну Ірину Нохай і 29-річного Емліна Калвервелля затримали після візиту до лікаря.

Жінка відчувала біль у животі і звернулася в медичний центр. Лікар установив вагітність і повідомив представників влади. Секс поза шлюбом в ОАЕ є незаконним.

Мати Калвервелля просить звільнити сина і його наречену. За її словами, єдине, в чому вони винні, - це любов. Заручини в пари була в січні. Міністр закордонних справ Південної Африки заявив, що не має можливості допомогти парі, оскільки справа стосується внутрішнього закону ОАЕ, повідомляє News24.

Уряд Південної Африки порадив парі отримати юридичну допомогу. Уряд ОАЕ ще не прокоментував цього випадку.

За повідомленнями, пару затримали ще в січні. Інформація про це з'явилася тільки зараз. Парі ще не висунули звинувачення, оскільки влада продовжує перевірку. Якщо їхню провину доведуть, молодим людям може загрожувати тривале тюремне ув'язнення.

Джерело: ВВС Україна