«Вампірський скандал». У Медведчука вимагають провести психіатричне обстеження депутата Княжицького

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Народний депутат України Микола Княжицький

Княжицький у депутатському зверненні до силових структур вимагає провести перевірку причетності Віктора Медведчука до «секти Дракулістів нового часу»

Вся інформаційна кампанія «фронтовиків» проти «Українського вибору - Права народу» і особисто Віктора Медведчука будується на брехні, вигадках і інсинуації. Звинувачення в тероризмі, сепаратизмі, держзраді мають таке ж відношення до реальності, як і звинувачення у «вампірстві». Про це заявили у виконкомі «Українського вибору», коментуючи звинувачення нардепа Княжицького у «вампіризмі» лідера руху.

«Той факт, що парламентарій в депутатському зверненні в силові органи вимагає провести перевірку причетності Віктора Медведчука до «секти Дракулістів нового часу»(!), а також звинувачення у «вампірстві» на адресу Медведчука, свідчать тільки про одне: пану Княжицькому необхідний терміновий огляд психіатра», - вважають у громадському русі.

«І депутатське звернення Княжицького - лише частина інформаційної кампанії «Народного фронту» проти Віктора Медведчука. У зв'язку з вищевикладеним Громадський рух «Український вибір - Право народу» закликає правоохоронні органи провести психіатричний огляд депутата Княжицького, оскільки він як фігурант справи про підготовку вбивства Віктора Медведчука може представляти серйозну загрозу для суспільства», - вважають в «Українському виборі».

Як повідомляв «Главком» раніше, прес-служба руху оприлюднила депутатське звернення Княжицького до глави МВС Арсена Авакова, в якому нардеп повідомляє про «секти Дракулістів нового часу» і вимагає розслідувати «вампіризм Медведчука».

Раніше стало відомо, що народні депутат від «НФ» Левус, Висоцький і Княжицький є фігурантами справи про нібито підготовку вбивства Віктора Медведчука.