Вандал, який розбив меморіалі дошки героям АТО в Полтаві, мав спецобладнання - поліція

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Розбита меморіальна дошка у Полтаві

Наразі поліцейські шукають свідків подій

Невідомий, який розбив меморіальні дошки героям АТО і пошкодив дошку Петлюрі в Полтаві минулої ночі, мав спецобладнання і хорошу підготовку.

Про це під час спілкування з активістами заявив начальник поліції Полтавської області Олег Бех, повідомляє «Уніан».

«Людина, яка це зробила, була підготовлена. Чоловік мав відповідне обладнання, яке заглушило відеокамеру. Потім він розбив камеру, яка була на школі, а потім кількома ударами розбив дошку. Через 40 хвилин він прийшов до іншої дошки і також її розбив. Речових доказів на місцях подій не було знайдено. Зараз поліцейські працюють у місті, шукають свідків подій. Ми просимо всіх, кому що-небудь відомо по цій справі, повідомляти поліцію», - сказав керівник главку.

Він також зазначив, що триває розслідування за фактом пошкодження п'яти дошок учасникам АТО у минулому році.

«Факти зібрані, але затриманих немає. Сьогодні ми працюємо в посиленому режимі, однак біля кожного пам'ятника і дошки поліцейського не поставиш. Але ми все зробимо для відновлення дошок, щоб вони були антивандальні, і робимо все, щоб знайти винного і не допустити загострення ситуації в місті, поглиблення конфлікту», - запевнив Бех.

Як повідомляв «Главком», в Полтаві були розбили дві меморіальні дошки героям АТО в різних частинах міста ,а також пошкоджено дошку Симону Петлюрі.