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    Вандали на Рівненщині пошкодили пам'ятник провіднику ОУН

    • Сьогодні, 10:52
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    За допомогу у пошуку вандалів обіцяють грошову винагороду

    Пам'ятник провіднику ОУН Володимиру Робітницькому поблизу смт Оржів Рівненського району пошкодили невідомі. Вандали розбили гранітну плиту, повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Олександр Онищук. 

    Він висловив припущення, що це скоїли немісцеві.

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    За вагому інформацію про вандалів чоловік обіцяє винагороду — 3 тис. грн. Пан Олександр також закликає правоохоронців активно розслідувати вже не перший інцидент псування меморіальних дощок на Рівненщині.

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    Вандали на Рівненщині пошкодили пам'ятник провіднику ОУН
    Вандали на Рівненщині пошкодили пам'ятник провіднику ОУН
    Вандали на Рівненщині пошкодили пам'ятник провіднику ОУН

    Як відомо, у січні цього року вандали у Рівному розбили меморіальну дошку Степану Бандері на розі вулиць Степана Бандери-Чорновола. Пізніше на цьому місці встановили наріжний камінь, який облили червоною фарбою. Згодом на будинках розбили меморіальну дошку Степану Бандері та Роману Шухевичу. Вандалів досі не знайшли.

     

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