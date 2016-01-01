Вандали на Рівненщині пошкодили пам'ятник провіднику ОУН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За допомогу у пошуку вандалів обіцяють грошову винагороду

Пам'ятник провіднику ОУН Володимиру Робітницькому поблизу смт Оржів Рівненського району пошкодили невідомі. Вандали розбили гранітну плиту, повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Олександр Онищук.

Він висловив припущення, що це скоїли немісцеві.

За вагому інформацію про вандалів чоловік обіцяє винагороду — 3 тис. грн. Пан Олександр також закликає правоохоронців активно розслідувати вже не перший інцидент псування меморіальних дощок на Рівненщині.

Як відомо, у січні цього року вандали у Рівному розбили меморіальну дошку Степану Бандері на розі вулиць Степана Бандери-Чорновола. Пізніше на цьому місці встановили наріжний камінь, який облили червоною фарбою. Згодом на будинках розбили меморіальну дошку Степану Бандері та Роману Шухевичу. Вандалів досі не знайшли.