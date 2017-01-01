Вандали на Тернопільщині познущались над пам’ятником жертвам Голокосту

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Посольство України в Ізраїлі висловило занепокоєння «сплеском провокацій антисемітського характеру»

В МЗС побачили в цій акції спробу розхитати мир і злагоду в Україні

24 березня в селі Петриків під Тернополем вандали обмалювали нацистськими символами пам'ятник жертвам Голокосту.

Про це повідомляє ZAXID.net з посиланням на місцевих ЗМІ та жителів.

Речник головного управління Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета підтвердив інформацію про пошкодження меморіалу.

«Повідомлення про цей випадок до нас надійшло нещодавно. Зараз на місці ще працює слідчо-оперативна група. Невідомі особи червоною фарбою намалювали на пам'ятнику німецьку свастику. Сам знак білий, тому ці малюнки дуже помітні. Навпроти пам'ятника є приватні будинки, можливо, є відеокамери, тому будемо встановлювати, чия це робота», – розповів Сергій Крета.

Меморіал Голокосту під Тернополем

За його словами, цей пам'ятник пошкодили не вперше – кілька років назад був схожий випадок, коли цей меморіал також розмалювали фарбою.

МЗС України назвало дії невідомих «спланованою провокацією, яка має на меті розхитати міжнаціональний мир і злагоду в Україні», - передає «Радіо «Свобода».

«Упевнені, що правоохоронні органи України вживуть всіх необхідних заходів для того, щоб замовники і виконавці цього ганебного злочину були оперативно знайдені та притягнені до відповідальності», – наголосили в міністерстві.

Очільник Міністерства закордонних справ Павло Клімкін написав у своєму «Твіттері», що «рішуче засуджує акт вандалізму проти меморіалу Голокосту в Тернополі. Провокації не вплинуть на дружбу між українським та єврейським народами».

Зі свого боку, посольство України в Ізраїлі висловило занепокоєння «сплеском провокацій антисемітського характеру» в Україні.

«Закликаємо правоохоронні органи провести ретельні розслідування останніх інцидентів, зокрема щодо осквернення пам’ятника жертвам Голокосту у Тернопільській області та руйнування меморіальної стіни, присвяченої жертвам Голокосту, в місті Саврань Одеської області, з метою якнайшвидшого притягнення винних до відповідальності в установленому законодавством порядку», – заявили в посольстві.

Нагадуємо, що з початком цього року Україну захлеснула хвиля атак на пам'ятники. Зокрема, тільки за останні два тижні постраждали пам'ятники страченим нацистами польським професорам у Львові, меморіали в Гуті Пеняцькій та Підкамені, пам'ятник поетесі Олені Телізі в Бабиному Яру, а також пам'ятник Щорсу в Києві.